В Тернополі несподівано виявили чергове підпільне казино

27/01/2017 Розмір тексту:

Ще один незакон н ий гральний б із нес виявили по лі цейськ і у Тернопо лі. Про його функціонування правоохоронцям повідомили небайдужі громадяни.

Працівники поліції виїхали за вказаною адресою та виявили підпільний ігровий зал. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили 13 комп’ютерів та два термінали через які гравці оплачували ставки.

Згідно статті 203-2 Кримінального кодексу України триває кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці встановлюють усіх причетних до грального бізнесу осіб.

Зловмисникам згідно законодавства загрожує штраф від 17 до 40 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання, повідомили у відділі комунікації НП Тернопільської області.