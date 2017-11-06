В Тернополі неадекватний дебошир чіплявся до перехожих

06/11/2017 0
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Патрульні оштрафували п’яного дебошира, який чіплявся до перехожих.

Невідомий чоловік неадекватно поводиться, чіпляється до перехожих і перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Трапилося це 2 листопада, близько 19-ї години, подіомляють у патрульній поліції міста.

Правоохоронці попросили чоловіка припинити правопорушення. Однак на зауваження інспекторів він не реагував. Поліцейські затримали його.

Громадянину патрульні склали протокол за ч.3 ст.178 — поява у громадському місці у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль.

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