В Тернополі неадекватний дебошир чіплявся до перехожих
06/11/2017 0
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Патрульні оштрафували п’яного дебошира, який чіплявся до перехожих.
Невідомий чоловік неадекватно поводиться, чіпляється до перехожих і перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Трапилося це 2 листопада, близько 19-ї години, подіомляють у патрульній поліції міста.
Правоохоронці попросили чоловіка припинити правопорушення. Однак на зауваження інспекторів він не реагував. Поліцейські затримали його.
Громадянину патрульні склали протокол за ч.3 ст.178 — поява у громадському місці у п’яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль.
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