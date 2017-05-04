В Тернополі “накрили” цілу мережу замаскованих казино

04/05/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині з початку року правоохоронці повідомили про підозру у порушенні статті 203-2 ККУ – зайняття гральним бізнесом чотирьом особам.

Також цього року до суду скеровано кримінальне провадження, розслідуване щодо організованої злочинної групи, котра займалася гральним бізнесом. На лаві підсудних – троє осіб, що організували у Тернополі діяльність трьох підпільних закладів.

На стадії завершення ще два кримінальні провадження. В одному з них фігурує двоє підприємливих тернополян, що організували цілу мережу гральних закладів, маскуючи їх під оператора державних лотерей МСЛ. Поліцейські припинили діяльність десяти точок підпільного бізнесу у Тернополі та Чорткові, вилучили 167 одиниць комп’ютерної техніки, двісті тисяч гривень, дві тисячі американських доларів і майже чотириста євро.

Фігурантом іншого кримінального провадження теж є житель нашого обласного центру. Чоловік організував діяльність двох гральних закладів.

Працівники поліції нагадують: гральний бізнес – поза законом. Порушення статті 203-2 ККУ карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Якщо правопорушення вчинила особа, раніше судима за зайняття гральним бізнесом, то розмір штрафних санкцій зростає від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.