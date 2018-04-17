В Тернополі на заправці чоловік хотів зарізатися станком для гоління

17/04/2018 0
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На заправці «ОККО» у Тернополі вчора ввечері чоловік намагався покінчити життя самогубством. Небайдужі очевидці кинулися рятувати його.

Той же намагався перерізати собі горло за допомогою одноразових станків для бриття. До слова, такий жахливий вчинок він скоїв напередодні свого дня народження, повідомяють Тернополяни.

На місце події, на вул. Микулинецька, негайно виїхали медики та правоохоронці. Ще до приїзду «швидкої» поліцейські надали потерпілому домедичну допомогу, а потім передали його медпрацівникам.

Бригадою швидкої допомоги 43-річного бережанця було доставлено в місцеву лікарню. У нього діагностували суїцидальну спробу, у чоловіка була різана рана шиї та нижньої третини лівого передпліччя. Згодом його госпіталізували в психоневрологічну лікарню.

Причини такої поведінки не з’ясовані.

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