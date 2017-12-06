В Тернополі “на гарячому” спіймали крадія акумуляторів

06/12/2017 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 КК слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 32-річного жителя обласного центру. Зловмисника взяли на гарячому під час крадіжки акумуляторів.

Про випадок крадіжки поліцейських повідомив співробітник компанії, яка здійснює роботи на будівництві Варшавського мікрорайону. Чоловік помітив, як двоє невідомих вовтузяться поблизу вантажівки ДАФ. Згодом з’ясувалося, що з автомобіля було знято два акумулятори вартістю вісім тисяч гривень.

За оперативними даними, у підозрюваного був спільник, проте той втік з місця злочину, а 32-річного тернополянина взяли на гарячому, крадені акумулятори той видав добровільно.

Зловмисникові оголошено підозру. Суд в якості міри запобіжного заходу обрав йому тримання під вартою, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.