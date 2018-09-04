В Тернополі на територію будови “підкинули” снаряд і дві бомби

04/09/2018 0
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3 вересня на Тернопільщині виявлено 5 боєприпасів часів Другої світової війни.

Зокрема, на вул. Дубовецькій, на території будівництва гуртожитку, в привезеній землі виявлено артилерійський снаряд АС-152 та дві осколкові авіабомби АО-10 і АО-15.

А на вул. Овочевій, на прибудинковій території котеджного будинку, під час проведення земляних робіт виявлено ручну гранату РГД-40 часів Другої світової війни, повідомляють в Управлінні ДСНС.

Цього ж дня в селі Бонівка Кременецького району на території приватного домогосподарства під час збору картоплі виявлено гранату Ф-1 часів Другої світової війни.

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