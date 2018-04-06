В Тернополі молодики на скутерах пошкодили два автомобілі. ФОТО

06/04/2018 Розмір тексту:

3 квітня, близько 22-ї години, на спецлінію 102 надійшов виклик на Привокзальний майдан.

За словами тернополянина, о цій порі двоє невідомих осіб на скутерах пошкодили автомобілі BMW та Mitsubishi Pajero. Завдавши матеріальних збитків, з місця автопригоди зникли.