В Тернополі молодики на скутерах пошкодили два автомобілі. ФОТО
06/04/2018 0
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3 квітня, близько 22-ї години, на спецлінію 102 надійшов виклик на Привокзальний майдан.
За словами тернополянина, о цій порі двоє невідомих осіб на скутерах пошкодили автомобілі BMW та Mitsubishi Pajero. Завдавши матеріальних збитків, з місця автопригоди зникли.
Усіх, хто впізнає осіб на фото, патрульна поліція просить повідомити на гарячу лінію 102 або за номером телефону (068) 605-34-84.
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