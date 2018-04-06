В Тернополі молодики на скутерах пошкодили два автомобілі. ФОТО

06/04/2018 0
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3 квітня, близько 22-ї години, на спецлінію 102 надійшов виклик на Привокзальний майдан.

За словами тернополянина, о цій порі двоє невідомих осіб на скутерах пошкодили автомобілі BMW та Mitsubishi Pajero. Завдавши матеріальних збитків, з місця автопригоди зникли.

Усіх, хто впізнає осіб на фото, патрульна поліція просить повідомити на гарячу лінію 102 або за номером телефону (068) 605-34-84.

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