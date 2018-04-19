В Тернополі маршрутка потрапила у ДТП. Є потерпілі. ВІДЕО

18/04/2018 0
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Тернополі на вулиці 15 Квітня. Неподалік Аквастради зіштовхнулися два автомобілі і маршрутне таксі.

Водій Ігор Шевелюк каже, що рухався в лівому ряду, щоб повернути на проспект Злуки. Їхав спокійно, не на швидкості, і почув удар. Потім оглянувся, ззаду маршрутка, яка врізалася в машину. Маршрутне таксі виїхало на зустрічну і спричинило ДТП, повідомляє МедіаТОР.

– ДТП за участі трьох автомобілів Fiat,  Mitsubishi та маршрутне таксі №18 відбулося о 9.30. Потерпіла жінка, її госпіталізовано, – розповіла рядова поліції Зоряна Смакоус.

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