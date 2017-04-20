В Тернополі ліквідували нелегальну парковку

19/04/2017 Розмір тексту:

Біля магазину «Хмельничанка» у Тернополі демонтували незаконно встановлений знак паркування.

На численні звернення тернополян працівники муніципальної поліції перевірили пішохідну зону на пр. С. Бандери, 96 (біля магазину «Хмельничанка). Як виявилося, там невідомі особи самовільно встановили знак паркування та зірвали обмежувачі руху.

«Минулого року на даній ділянці були встановлені обмежувачі руху у вигляді напівсфер, проте невідомі особи їх зірвали, перемістили так, щоб міг проїхати транспорт. У березні цього року ситуація повторилася. Окрім того, невідомі ще й всупереч усім правилам встановили знак, який дозволяв паркування на цій ділянці, – розповідає начальник управління муніципальної поліції Ігор Максимів. – Реагуючи на звернення тернополян працівниками було демонтовано незаконний знак та виконуються роботі зі встановлення чотирьох обмежувачів руху для безпеки пішоходів».

Монтаж обмежувачів руху-напівсфер виконується за кошти міського бюджету.