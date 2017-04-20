В Тернополі ліквідували нелегальну парковку
Біля магазину «Хмельничанка» у Тернополі демонтували незаконно встановлений знак паркування.
На численні звернення тернополян працівники муніципальної поліції перевірили пішохідну зону на пр. С. Бандери, 96 (біля магазину «Хмельничанка). Як виявилося, там невідомі особи самовільно встановили знак паркування та зірвали обмежувачі руху.
«Минулого року на даній ділянці були встановлені обмежувачі руху у вигляді напівсфер, проте невідомі особи їх зірвали, перемістили так, щоб міг проїхати транспорт. У березні цього року ситуація повторилася. Окрім того, невідомі ще й всупереч усім правилам встановили знак, який дозволяв паркування на цій ділянці, – розповідає начальник управління муніципальної поліції Ігор Максимів. – Реагуючи на звернення тернополян працівниками було демонтовано незаконний знак та виконуються роботі зі встановлення чотирьох обмежувачів руху для безпеки пішоходів».
Монтаж обмежувачів руху-напівсфер виконується за кошти міського бюджету.
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Коментарі (1)
Іван19/04/2017
Прочитав дану статтю і зумів зрозуміти для себе -що це ? Приклад не компетенції журналіста ? Може журналіст не розібрався ? А може це реальний приклад не чесної конкуренції , а саме проплачена стаття ? Так сталося , що вже більше 10 років проводимо закупки у магазині “Хмельничанка ” . І завжди приємно здивовані привітністью продавців , наявності товару і невеликою ціною . Але вже вже більше року бачимо дуже інтересні події . а саме вже енний раз блокують заїзд до магазину . Як що проводити аналогії з даним магазином , тоді потрібно заблокувати підїз усіх торгових точок до бувшого магазину “Обнова ” . Адже на такій самій відстані від дороги , від житлових будинків розташовані торгові точки у бувшому ресторані “Росія” , біля магазину “Орбіта” , а також біля бувшої “обнови ” . Чому там не закривають проїзд ? Якщо працювати по аналогії і логіці , всі підїзди до даних торгових точок потрібно закрити . Чому тільки до цього магазину не можливо доїхати ?! Кому це мішає ?! Чий інтерес там приховано? Як що Ви дійсно журналіст і можливо чесний проаналізуйте !