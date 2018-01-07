В Тернополі горів автомагазин
07/01/2018 0
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Пожежа сталася 6 січня о 22:28 на вулиці Микулинецька Бічна.
Як повідомили в Управлінні ДСНС, горіла котельня магазину «Все для автомобіля».
Вогнем знищено покрівлю на площі 40 м. кв, пошкоджено електрощитову та електропроводку.
Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговими караулами ДСНС.
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