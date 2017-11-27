В Тернополі горіла багатоповерхівка

27/11/2017 0
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25 листопада о 23:10 виникла пожежа в електрощитовій, на третьому поверсі дев’ятиповерхової житлової будівлі, на вул. Лучаківського, 5, в м. Тернопіль.

Вогнем пошкоджено електропроводку, повідомляють в Управлінні ДСНС.

Причина пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління, за допомогою вогнегасника ВП-5.

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