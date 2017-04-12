В Тернополі евакуювали мешканців будинку
12/04/2017 0
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11 квітня о 22:47 виникла пожежа в одній із квартир багатоквартирного будинку на проспекті Степана Бандери.
Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено диван та побутову техніку на загальній площі 5 м. кв., пошкоджено облицювання стін та стелі квартири.
Загорання ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.
Під час гасіння врятовано квартиру та проведено евакуацію 7 мешканців будинку.
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