В Тернополі евакуювали мешканців будинку

12/04/2017 0
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11 квітня о 22:47 виникла пожежа в одній із квартир багатоквартирного будинку на проспекті Степана Бандери.

Як повідомляють у ДСНС, вогнем знищено диван та побутову техніку на загальній площі 5 м. кв., пошкоджено облицювання стін та стелі квартири.

Загорання ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

Під час гасіння врятовано квартиру та проведено евакуацію 7 мешканців будинку.

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