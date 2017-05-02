В Тернополі евакуювали мешканців багатоповерхівки. ФОТО

02/05/2017 0
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Пожежа виникла сьогодні, 29 квітня, близько 15:00 год. по вулиці Тернопільській.

Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції, пише сайт 0352.ua.

Вогонь спалахнув в одному з приміщень багатоповерхівки №3/2. Горіла квартира на другому поверсі.

На місце викликали рятувальників. Мешканців будинку евакуювали. А вогонь загасили. Причини загоряння встановлюються. Постраждалих немає.

 

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