В Тернополі евакуювали мешканців багатоповерхівки. ФОТО
02/05/2017 0
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Пожежа виникла сьогодні, 29 квітня, близько 15:00 год. по вулиці Тернопільській.
Про це повідомляють у прес-службі патрульної поліції, пише сайт 0352.ua.
Вогонь спалахнув в одному з приміщень багатоповерхівки №3/2. Горіла квартира на другому поверсі.
На місце викликали рятувальників. Мешканців будинку евакуювали. А вогонь загасили. Причини загоряння встановлюються. Постраждалих немає.
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