В Тернополі евакуювали мешканців багатоповерхівки. ФОТО

06/04/2017 Розмір тексту:

5 квітня о 12:01 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про задимлення в одному з під’їздів дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Коновальця, 8 у м. Тернопіль.

На виклик вирушив черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення на автомобілі першої допомоги та автодрабина, невдовзі їм на підмогу направили відділення ДПРЧ-1. Всього на гасіння пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 14 чол. особового складу.

Розвідкою, проведеною на місці події встановлено, що пожежа виникла в квартирі на 8-му поверсі будівлі – в одній з кімнат зайнявся телевізор. Горіння супроводжувалось значним виділенням чорного їдкого диму. Тож рятувальники негайно організували евакуацію мешканців навколишніх квартир, провітрювання сходової клітки та у складі ланки газодимозахисної служби проникли в помешкання. В коридорі вони виявили жінку літнього віку, яка була при свідомості, однак самостійно не могла пересуватись. Її одразу ж винесли із задимленого середовища на сходову клітку та надали долікарську допомогу, а далі, за допомогою медичних нош потерпілу винесли з будівлі та передали працівникам швидкої допомоги.

О 12:12 пожежу на площі 10 м.кв локалізовано, а о 12:20 – ліквідовано. Під час гасіння не допущено подальшого розповсюдження полум’я, врятовано одну людину та евакуйовано 15 мешканців будинку, повідомляють в управлінні ДСНС.