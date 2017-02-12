В Тернополі “евакуювали” фіолетовий МАФ

10/02/2017 1
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9 лютого постійно діючою робочою групою з демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, демонтовано тимчасову споруду з вул. Клінічна в м. Тернополі.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 20.04.2016р. за №353 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування»

Зазначена демонтована тимчасова споруда знаходиться на території КП «Тернопільелектротранс» за адресою вул. Тролейбусна, 7.

Для повернення демонтованої тимчасової споруди власнику необхідно звернутись в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради по вул. Коперника, 1 з питань відшкодування коштів за демонтаж та перевезення об’єкту.

 

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Коментарі (1)

Ігор

11/02/2017

От Вам приклад допомоги малому підприємництву.Чоловік 5 років оббивав пороги… а поряд встановлюють цілі торгові ряди МАФИ ТСи!

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