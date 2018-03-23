В Тернополі чоловік з пістолетом спав просто на снігу. ФОТО

23/03/2018 Розмір тексту:

Патрульні виявили чоловіка, який спав просто неба, з предметом, схожим на пістолет.

«Невідомий зі зброєю в руках розгулює на проспекті Степана Бандери», – таке повідомлення надійшло на спецлінію 102 ввечері 22 березня.

Оперативно прибувши за викликом, патрульні помітили чоловіка який спав на снігу, неподалік приватного будинку, а поруч з ним лежав предмет схожий на пістолет. Очевидно було, що він знаходиться у стані сильного алкогольного сп’яніння, повідомляють у патрульній поліції.