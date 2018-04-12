В Тернополі чоловік стріляв у сусіда, бо той не виставив могорич за автомобіль. ВІДЕО

12/04/2018 0
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Інцидент із застосуванням зброї трапився в одному із дворів Тернополя. 

“Випадок стався 10 квітня по Злуки, 1. Мешканець купив автомобіль, інший мешканець вирішив що за це власник авто має виставити могорич. Виник конфлікт з застосуванням професійних спецзасобів та газового пістолету, з якого внук агресора стріляв з вікна (шкода, відео без звуку). Поліція потім пістолет вилучила, на який не було документів”, – пише Святослав Журовський.

Джерело: ternopil.te.ua

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