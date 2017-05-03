В Тернополі будуть судити чиновника, який розбазарив ліс
03/05/2017 0
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Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) КК України стосовно начальника лісозаводу одного із лісових господарств області.
Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінець, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, допустив до виникнення недостачі лісопродукції, яка, згідно висновку судово-економічної експертизи, склала майже 400 м куб лісопродукції різних порід, видів та сортів.
Діями посадовця завдано шкоду державним інтересам на загальну суму понад 265 тис. грн. Станом на сьогодні, майже половина збитків вже відшкодована обвинуваченим.
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