В Тернополі біля російського банку їли цукерки. ФОТО
17/03/2017 0
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Небайдужі тернополяни увечері шістнадцятого березня зібрались у центрі “Файного” міста, щоб показати свою позицію до російського банку.
Акція була мирна, тому тернополяни просто пили каву та їли солодощі.
Також складали вінки біля дверей банку. Фото виставив у соціальній мережі “Фейсбук” Юрій Кулик.
“Поминальна кава. Люди питалися чому ввечері? Ну ви знаєте кого ховають після заходу сонця…”, – повідомив пан Юрій.
Джерело: Терноград
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