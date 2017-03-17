В Тернополі біля російського банку їли цукерки. ФОТО

17/03/2017 0
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Небайдужі тернополяни увечері шістнадцятого березня зібрались у центрі “Файного” міста, щоб показати свою позицію до російського банку.

Акція була мирна, тому тернополяни просто пили каву та їли солодощі.
Також складали вінки біля дверей банку. Фото виставив у соціальній мережі “Фейсбук” Юрій Кулик.

“Поминальна кава. Люди питалися чому ввечері? Ну ви знаєте кого ховають після заходу сонця…”, – повідомив пан Юрій.

Джерело: Терноград

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