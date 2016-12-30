В Тернополі автомобіль збив двох людей. Водій був п’яним. ФОТО

30/12/2016 0
Розмір тексту:
версія для друку

ДТП трапилась увечері, 29 грудня на вулиці Бродівській. Поблизу «Арс кераміки» автівка збила двох людей.

Про це інформує спільнота STREETER.UA Ternopil | Автоклуб Тернополя, пише Тернопільська липа.

Потерпілих з численними травмами госпіталізували до медзакладу.

За словами очевидців, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

  • Теги:

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Коли варто святкувати Різдво?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,274 / 9.53m