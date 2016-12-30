В Тернополі автомобіль збив двох людей. Водій був п’яним. ФОТО
30/12/2016 0
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ДТП трапилась увечері, 29 грудня на вулиці Бродівській. Поблизу «Арс кераміки» автівка збила двох людей.
Про це інформує спільнота STREETER.UA Ternopil | Автоклуб Тернополя, пише Тернопільська липа.
Потерпілих з численними травмами госпіталізували до медзакладу.
За словами очевидців, водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.
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