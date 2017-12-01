В тернопільських маршрутках орудують “щипачі”

01/12/2017 Розмір тексту:

«Щипачі» це ті самі кишенькарі, які спеціалізуються на крадіжках. Найпоширенішими місцями зловмисників, де вони вчиняють протиправне – громадський транспорт або його зупинки, магазини та ринки.

Як правило. предметом кишенькових крадіжок є телефони, гаманці з грошима та особисті речі потерпілого. Викрадене крадії безперешкодно реалізовують за значно меншою їх вартістю випадковим перехожим, в ломбарди, і т. д.

Переміщаючись по торгових рядах, кишенькові злодії уважно спостерігають за покупцями, звертаючи увагу, хто, куди і що поклав і чи буде їм зручно скоїти крадіжку.

Часто кишенькові крадіжки відбуваються в громадському транспорті. Особливість такого роду злочинів, обумовлена специфікою його роботи, зосередженням матеріальних цінностей та великої кількості пасажирів, часом його роботи. Постійний рух громадського транспорту дає можливість кишеньковим злодіям швидко зникнути,замаскуватися під пасажирів. Ці фактори ускладнюють встановлення місце вчинення злочину і осіб, які вчиняють кишенькові крадіжки, свідків – очевидців, проведення слідчих дій.

Від такого роду злочину і потерпіла жителька обласного центру. Як розповіла потерпіла, під час проїзду в маршрутному таксі зловмисник поцупив планшет марки «Lenovo». Невідомий завдав збитків на суму більше 7500 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у поліції.