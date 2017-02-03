В тернопільському супермаркеті нагло обманюють покупців

03/02/2017 Розмір тексту:

Ще зовсім недавно тернополяни обурювалися “чорними” підрахунками у “Сільпо”. Проте схожий випадок трапився із Вікторією Качановською у “Фуршеті”.

Випадок трапився 1 лютого в магазині “Фуршет” на вулиці В. Стуса, 1. Про це дівчина повідомила в соціальній мережі, передає Галас.

“На ціннику печення вказано 14.72 грн, на касі вибило 15.64 грн, Twix 9 з копійками (фото не встигла зробити), а на чекові – 10.65, – пише Вікторія. – На мої зауваження касир відповіла грубо, сказала, що то не її проблеми”.

Дівчина зауважує, що адміністратор магазину до неї так і не підійшла, а касир і працівники охорони відмовилися пояснювати хоч і незначну, проте все ж різницю в ціні.