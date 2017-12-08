В тернопільському ресторані у жінки вкрали 9000 гривень. ВІДЕО

08/12/2017 Розмір тексту:

Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити осіб причетних до злочину. Чоловіків підозрюють у крадіжці 9000 гривень з жіночої сумки.

Подія трапилась 6 грудня, близько 16:25 години в ресторані «Оскар», що знаходиться в м. Тернополі по вул. Крушельницької, 18. Допоки відвідувачка закладу спілкувалась з працівником ресторану один із зловмисників непомітно зняв зі спинки крісла її сумку. Крадій заліз в гаманець звідки витяг готівку в сумі 9000 гривень, та непомітно кинув сумку на землю.

Правоохоронці звертаються до краян: якщо ви впізнали даних осіб або знаєте їх місцеперебування, чи інші деталі правопорушення, телефонуйте за номером у Тернополі 27-11-70, або на лінію “102”.