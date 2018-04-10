В Тернопільській ОДА новий керівник апарату

10/04/2018 Розмір тексту:

В “білому домі” зникла остання кадрова інтрига. Вакантне місце керівника апарату, яке з’явилось після того, як Ігор Вонс став “чистим” заступником голови ОДА, зайняв Віталій Сікіринський.

За каденції Степана Барна ця молода особа зробила феноменальну кар’єру зі звичайного головного спеціаліста до формального керівника головної канцелярії області. Розпочинав Сікіринський ще в “темні часи” Хоптяна. У 2015 році був першим помічником Степана Барни, очолюючи так звану патронатну службу голови ОДА. Згодом очолив управління міжнародного співробітництва і фандрайзингу. У 2017 році перебрався до Києва, працюючи на посаді завідувача сектора забезпечення роботи (патронатної служби) заступника міністра економічного розвитку і торгівлі.

Поява Сікіринського на посаді керівника апарату доволі несподівана. Очікувалося, що у передвиборчий рік це місце займе більш підготовлена до непублічної роботи особа. Наприклад, “вічна” заступниця керівника апарату Світлана Беспоповцева, або керівник обласного виконкому президентської партії Володимир Дзудзило.

Мабуть, щодо них у Барни інші плани.