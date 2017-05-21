В тернопільській маршрутці можна отримати “непоганий переляк”. ВІДЕО
21/05/2017 0
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– Сьогодні з друзями їхав в маршрутному таксі номер 3 і ми помітили одну особливість: сидіння його крісла було не прикручена до металевої основи, – пишуть тернополяни у соцмережах.
Враховуючи якість нашого дорожнього покриття, в той момент коли автобус влітає в чималеньку вибоїну або налітає навіть на невеликий пагорб то пасажир, який сидить на даному кріслі, може отримати непоганий переляк від того що сидіння з’їде в сторону або взагалі злетить,- кажуть тернополяни.
В підтвердження своїх слів вони зняли відео.
Джерело: 0352.ua
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