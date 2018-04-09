В тернопільській арт-галереї діє великодня виставка

09/04/2018 Розмір тексту:

Великодня виставка образотворчого мистецтва художників Тернопільщини діє в арт-галереї. В експозиції представлені твори 24 митців з Тернополя та області. Як правило, на таких тематичних виставках пердставляють роботи художників, які входять до Тернопільської обласної організації Національної спілки художників України. Але цьогорічна експозиція цікава тим, що на ній можна побачити творчість художників, які не є членами цієї організації, в тому числі, молодих.

– Щороку, напередодні Великодня відкриваємо таку тематичну виставку, – розповів Ігор Дорош, голова ТООНСХУ. – Основу виставки складають роботи художників, які є членами спілки, але ми даємо можливість творчим особистостям, які працюють в образотворчому мистецтві також брати у ній участь. Цього разу таким художником є Микола Мамчур. В експозиції представлено більше десятка його робіт, присвячених релігійній тематиці. Є також цікаві твори молодих художників: Антоніни Дорош, Софії Пазізіної. До нашої спілки приєдналася також Марія Ворончак і глядачі мають можливість оцінити її творчість. Відкривають виставку ікони живописця, графіка Ігоря Зілінка. Є роботи Станіслава Ковальчука, Миколи Пазізіна, Володимира Якубовського, Петра Мороза, Олега Шупляка, Михайла Кузіва, Ігоря та Оксани Дорошів, Євгена Удіна, Романа Вільгушинського та багатьох інших. Представлені декоративно-прикладні вироби, графіка, живопис, скульптура. Ми не обмежували авторів у кількості робіт, тому, хто скільки надав, стільки ми і виставили для огляду. В основному – це світлі, яскраві, позитивні роботи, які створюють великодній настрій. Більшість наданих творів нові, але ми даємо можливість художникам виставити і ті, які були створені раніше, щоб люди бачили ріст художників: з чого вони починали, і як працюють зараз.

Оглянути святкову виставку в арт-галереї, що на вулиці Сагайдачного, 13, можна до 5 квітня.

Ольга Трач

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