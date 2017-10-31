В тернопільські аптеки завезли вакцину від грипу

31/10/2017 Розмір тексту:

Вакцину французького виробника від грипу завезли до аптек краю. Ці препарати дещо нижчої ціни, ніж корейська вакцина, зате якістю не поступаються, – запевнили в аптечному об’єднанні.

Цього року жителям краю доведеться боротися з трьома штамами грипу: «Брісбен», «Гонконг», «Мічиган», – повідомляють в обласному лабораторному центрі. Відтак виробникам вакцин пропонували включити до складу препаратів елементи проти цих трьох штамів.

«Єдиною профілактикою від грипу залишається вакцинація. Наразі аптечні заклади краю отримали препарати, необхідні для проведення щеплення. Раніше ми користувалися вакциною корейського виробника, цього разу завезли французьку вакцину. Вона трохи дешевша, але якість не нижча від корейської. Вакцину вже можна купувати, її вартість – 184 гривні», – відзначила керівник обласного аптечного об’єднання Наталія Марків.

Дефіциту вакцини від грипу в аптеках краю немає. Її завозитимуть регулярно невеликими партіями, щоб забезпечити потреби людей.

Щепитися від грипу насамперед радять тим особам, які працюють з великою кількістю людей.

Софія Романська