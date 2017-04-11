В Тернопіль з’їхалися злодії з інших областей

11/04/2017 Розмір тексту:

У Тернополі виявили групу наркоманів, яка причетна до сорока крадіжок. Наразі встановлено, що вони викрадали з автомобілів цінні речі, а також дорогі запчастини: акумулятори, відеореєстратори та інше.

В регіоні побільшало крадіжок, – констатують правоохоронці. Орудують у Тернополі та районах області переважно заїжджі лиходії. У поліції припускають, що в період Пасхальних свят злочинів може ще побільшати. Тож жителям краю радять не залишати без нагляду квартири й автомобілі.

«Нещодавно було затримано групу наркотично-залежних осіб, які здійснювали крадіжки з транспортних засобів: акумулятори, відеореєстратори і все що було цінне в автомобілях. Ми прогнозуємо, що вони причетні до мінімум 40 крадіжок на території Тернополя, Тернопільського району, Збаразького району. Зараз проводяться чотири обшуки одночасно на декількох об’єктах. В тому числі на об’єктах, де ці злочинці збували викрадене. Поки тривають розслідування, висновки робити зарано. Єдине прохання до тернополян і жителів області – захищати свої оселі», – відзначив начальник ГУ НП в Тернопільській області Олександр Богомол.

За словами поліцейських, найбільш надійний засіб захисту від крадіїв – це сигналізація. При її наявності поліція приїжджає за лічені хвилини після виклику. У квартирах, де встановлена сигналізація, практично не стається крадіжок. Однак вартує цей захист недешево. Обслуговування становить від тисячі гривень за місяць.

Софія Романська