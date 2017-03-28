В Тернопіль приїздив чоловік, якого бояться всі корупціонери. ВІДЕО

28/03/2017 Розмір тексту:

Тернопільщину відвідав директор Львівського Територіального управління НАБУ.

Юрисдикція Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України поширюється на вісім областей: Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську та Хмельницьку. Його директор Тарас Лопушанський розпочав робочий тиждень з нашої області.

Детальніше про це – в сюжеті ТВ-4.