В Тернопіль приїздив чоловік, якого бояться всі корупціонери. ВІДЕО

28/03/2017 0
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Тернопільщину відвідав директор Львівського Територіального управління НАБУ.

Юрисдикція Львівського територіального управління Національного антикорупційного бюро України поширюється на вісім областей: Львівську, Волинську, Закарпатську, Чернівецьку, Тернопільську, Івано-Франківську, Рівненську та Хмельницьку.  Його директор Тарас Лопушанський розпочав робочий тиждень з нашої області.

Детальніше про це – в сюжеті ТВ-4.

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