В суворих тернопільських автобусах вікна забивають… бляхою. ФОТО

05/04/2017 0
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Фото маршрутки з металевими вікнами опублікував на своїй сторінці у facebook Oleg Synovets.

– Сурові тернопільські маршрутчики переходять з фанерних вікон на металеві, – пише він. – Може це просто броньований автобус. Можна відправляти на Схід.

У місті відсутній завод запчастин для такого автобуса, пояснює помічник мера Антон Марчевський  у коментарях.

– Це не маршрутка, а муніципальний автобус. Обслуговує КП “Тернопільелектротранс”, – коментує  він. –  Оскільки завод ЛАЗ припинив існування, купувати запчастини просто ніде. Хіба якщо десь будуть списувати аналогічний автобус, то можна викупити скло.

Джерело: Терен

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