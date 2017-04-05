В суворих тернопільських автобусах вікна забивають… бляхою. ФОТО

05/04/2017 Розмір тексту:

Фото маршрутки з металевими вікнами опублікував на своїй сторінці у facebook Oleg Synovets.

– Сурові тернопільські маршрутчики переходять з фанерних вікон на металеві, – пише він. – Може це просто броньований автобус. Можна відправляти на Схід.

У місті відсутній завод запчастин для такого автобуса, пояснює помічник мера Антон Марчевський у коментарях.

– Це не маршрутка, а муніципальний автобус. Обслуговує КП “Тернопільелектротранс”, – коментує він. – Оскільки завод ЛАЗ припинив існування, купувати запчастини просто ніде. Хіба якщо десь будуть списувати аналогічний автобус, то можна викупити скло.

Джерело: Терен