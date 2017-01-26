В супермаркеті у тернополянки вкрали два “Apple”

26/01/2017 1
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До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку жіночої сумочки звернулася 22-річна жителька обласного центру. Дівчину обікрали в одному із супермаркетів.

Зі слів потерпілої, зайшовши за продуктами до торгового закладу, вона залишила свою сумочку в камері для зберігання речей. Поки вибирала товар і розплачувалася на касі, хтось відчинив дверцята скриньки і скоїв крадіжку. Серед втраченого – телефон та планшет марки Apple. Сума збитків склала десять тисяч гривень.

Оперативними заходами співробітники поліції розшукали крадія. Ним виявився раніше судимий 25-річний тернополянин.

Щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.

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Коментарі (1)

свідома українка

26/01/2017

ось чому не потрібно залишати речі в таких скриньках.. По-перше, торговий заклад не несе відповідальності за збереження речей, а по-друге, і це ще головніше першого – що вимога продавців залишати речі в так званих “камерах схову” -скриньках є незаконною ( просто не всі покупці про це знають)

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