В супермаркеті у тернополянки вкрали два “Apple”

26/01/2017 Розмір тексту:

До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку жіночої сумочки звернулася 22-річна жителька обласного центру. Дівчину обікрали в одному із супермаркетів.

Зі слів потерпілої, зайшовши за продуктами до торгового закладу, вона залишила свою сумочку в камері для зберігання речей. Поки вибирала товар і розплачувалася на касі, хтось відчинив дверцята скриньки і скоїв крадіжку. Серед втраченого – телефон та планшет марки Apple. Сума збитків склала десять тисяч гривень.

Оперативними заходами співробітники поліції розшукали крадія. Ним виявився раніше судимий 25-річний тернополянин.

Щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.