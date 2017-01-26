В супермаркеті у тернополянки вкрали два “Apple”
26/01/2017 0
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До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою про крадіжку жіночої сумочки звернулася 22-річна жителька обласного центру. Дівчину обікрали в одному із супермаркетів.
Зі слів потерпілої, зайшовши за продуктами до торгового закладу, вона залишила свою сумочку в камері для зберігання речей. Поки вибирала товар і розплачувалася на касі, хтось відчинив дверцята скриньки і скоїв крадіжку. Серед втраченого – телефон та планшет марки Apple. Сума збитків склала десять тисяч гривень.
Оперативними заходами співробітники поліції розшукали крадія. Ним виявився раніше судимий 25-річний тернополянин.
Щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.
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