В суботу Тернопіль знову ярмакуватиме

19/10/2017 Розмір тексту:

У суботу Тернопіль знову ярмаркуватиме. Торговиця відбудеться у трьох мікрорайонах міста: на «Дружбі», «Східному» та «Сонячному» масивах. Розпорядження вже підписане міським головою Тернополя.

Стартує ярмарок традиційно о дев’ятій годині. На торговиці обіцяють сільськогосподарську продукцію за цінами, нижчими від ринкових.

«Тернополяни зможуть придбати продукти і товари підприємств харчової промисловості. Ми очікуємо достатній асортимент продукції, а також дещо нижчих цін, ніж на ринку та у супермаркетах. Нагадаю, ціни будуть встановлюватися виробниками. Змусити когось продавати щось дешево ми не можемо. Ми лише запрошуємо наших виробників брати участь у ярмарку. Щодо того, де відбуватимуться ярмарки: масив «Дружба» (територія на перехресті вул. Миру – Дружби);

масиві «Східний» (проспект Степана Бандери, 15 – площадка перед центральним стадіоном, вул. Протасевича, на масиві «Сонячний» (вул. Леся Курбаса – площадка ринку «Галицький», проспект Злуки, 45 – площадка біля кінотеатру ім. Довженка)», – розповідають у департаменті агропромислового розвитку ОДА.

На сільськогосподарському ярмарку очікують виробників з усіх районів області.

Софія Романська