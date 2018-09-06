В суботу будуть бігати навколо ставу. На кону – 1200 доларів

06/09/2018 Розмір тексту:

«Тернопільська озеряна»-2018 відбудеться 8-го вересня, цієї суботи в обласному центрі. Легкоатлети подолають більше дев’яти кілометрів навколо Тернопільського ставу, переможців чекають подарунки. Як зазначають організатори: призовий фонд – 1200 доларів.

Стартуватимуть легкоатлети о 12.30 біля центрального причалу Тернопільського ставу. Проте збір учасників розпочнеться о 10.00.

«Реєстрація проходитиме на місті зустрічі. Участь у змаганнях безкоштовна. Дистанція перевищує дев’ять кілометрів, тому радимо учасникам-аматорам не переоцінити свої сили. Проте ми заохочуємо до занять легкою атлетикою усіх. Таким чином ми хочемо пропагувати біг та здоровий спосіб життя», – розповідає співорганізатор забігу Василь Сидорчук.

Нагадаємо, “Тернопільська Озеряна” започаткована у 1997 році. Тоді, окрім пробігу, проводили і заплив на Тернопільському ставі, але з 2001 року відбувається тільки забіг. Щодо віку обмежень немає. В історії «Тернопільської озеряни» були учасники від семи до вісімдесяти років. Кожен змагається у власній віковій категорії. 8-го вересня о 13.30 нагороджуватимуть переможців цьогорічних змагань.

Софія Романська