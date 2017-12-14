В Шумську намагалися пограбувати ювелірну крамницю

14/12/2017 Розмір тексту:

Про спробу обікрасти ювелірну крамницю, що знаходиться в райцентрі на Ринковій площі, поліцейських Шумського відділення поліції повідомив диспетчер поліції охорони. Оперативно виїхавши на місце події, поліцейські не дали змоги зловмисникам довести злочин до кінця. Лиходії залишили крамницю ні з чим.

Повідомлення до чергової частини відділу поліції надійшло о пів на четверту. Вже за три хвилини на місце події прибув наряд групи реагування патрульної поліції. Крадії, помітивши наближення поліцейської машини, втекли з місця злочину. За попередніми даними, зловмисників було щонайменше двоє.

Оглядом місця події встановлено, що невідомі шляхом зриву навісних замків на металевій решітці та віджиму вхідних пластикових дверей, проникли в приміщення магазину, звідки намагалися викрасти металевий сейф у якому знаходилися ювелірні вироби із золота та срібла.

Завдяки заходам безпеки, вжитими власником торгового закладу, а також злагодженій взаємодії поліції охорони, послугами якої користується шумчанин, та оперативному реагування місцевого відділу поліції злочин крадіям не вдалося довести до кінця.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ст.15, ст.185 ч.3 Кримінального кодексу. Тривають оперативно-слідчі дії з метою встановлення осіб зловмисників, повідомляють у поліції.