В Шумську “Мерседес” в’їхав у трактор

11/10/2017 0
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Порушення правил дорожнього руху стало причиною аварії в Шумську.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля “Mercedes-Benz Е-220”, виїжджаючи на перехрестя, не пропустив транспорт і зіткнувся зтрактором “Т-25”.

З травмами до лікарні потрапив водій сільгосптранспорту. У шістдесятитрьохлітнього чоловіка забійна рана голови та закрита черепно-мозкова травма. Його після надання меддопомоги відпустили додому.

В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ, повідомляють у поліції.

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