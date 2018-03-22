В Шумську автомобіль ледь не втопився посеред дороги. ФОТО, ВІДЕО

22/03/2018 0
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Жителі Шумська, що на Тернопільщині, нещодавно спостерігали цікаве видовище. На місцевій дорозі автомобіль більш ніж на половину застряг у каламутному «озері».

Автомобіль, що ледве не втопився посеред дороги, не вдалося витягнути навіть іншому авто за допомогою троса. Аби врятувати його з пастки,  довелося викликати рятувальників, повідомляє Терен.

Фото, відео Руслана Верещинського

Опубліковано Русланом Верещинським 20 березень 2017 р.

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