В Шумську автомобіль ледь не втопився посеред дороги. ФОТО, ВІДЕО
22/03/2018 0
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Жителі Шумська, що на Тернопільщині, нещодавно спостерігали цікаве видовище. На місцевій дорозі автомобіль більш ніж на половину застряг у каламутному «озері».
Автомобіль, що ледве не втопився посеред дороги, не вдалося витягнути навіть іншому авто за допомогою троса. Аби врятувати його з пастки, довелося викликати рятувальників, повідомляє Терен.
Фото, відео Руслана Верещинського
Опубліковано Русланом Верещинським 20 березень 2017 р.
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