В селі неподалік Тернополя знайшли ще три велетенські авіабомби. ФОТО

03/11/2017 Розмір тексту:

У селі Великі Бірки Тернопільського району продовжують знаходити небезпечні знахідки минулих воєн. Перший вибухонебезпечний предмет Другої світової війни виявили місцеві мешканці 20 квітня 2015 року. Це була фугасна авіабомба ФАБ-100.

Станом на 3 листопада 2017 року фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління здійснено 110 виїздів на дане місце події, обстежено близько 1,1150 га прилеглої території, виявлено 268 одиниць боєприпасів.

Чергову небезпечну знахідку виявили 2 листопада о 14:55: 2 запалювальні авіабомби ЗАБ-100 та 1 фугасну авіабомбу ФАБ-100.

Небезпечні знахідки будуть знешкоджені у безпечному місці шляхом контрольованого підриву, повідомляють в Управлінні ДСНС.

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