В селі неподалік Тернополя спіймали “металіста”

09/01/2018 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України слідчі Тернопільського районного відділення поліції розпочали щодо 24-річного жителя села Курники.

Молодого чоловіка підозрюють у вчиненні крадіжок з дач, повідомляють у поліції.

До поліцейських почали надходити заяви від власників дачних будинків садового товариства «Полонина». Невідома особа, користаючись тим, що господарі тривалий час були відсутні, обікрала декілька помешкань. Зі слів одного заявника, у нього викрали чавунні дверцята до пічки, коробку передач до автомобіля «Москвич» та швейна машинку. Ще один потерпілий заявив про зникнення різноманітних металевих речей.

Оперативними заходами правоохоронці встановили причетного до злодійства. Ним виявився мешканець села Курники. 24-річний зловмисник у вчиненому зізнався. Як пояснив, крав переважно те, що можна було здати до пункту прийому металобрухту. Виручені кошти витрачав на власні потреби.