В селі на Тернопільщині знайшли майже півсотні мін

20/09/2017 Розмір тексту:

19 вересня в селі Мшана Зборівського району піротехніки знешкодили артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня під час обстеження території в селі Метенів цього ж району виявлено 46 мінометних мін калібром 81 мм часів Другої світової війни.

Ще одне повідомлення про небезпечну знахідку рятувальники отримали о 21:00 з Бучацького району, де в лісосмузі поблизу села Доброполе місцевий житель виявив артилерійський снаряд калібром 152 мм.

Для детального обстеження прилеглої до місця знахідки території було направлено фахівців групи піротехнічних робіт. Всі виявлені вибухонебезпечні предмети будуть вилучені та знищені в безпечному місці шляхом контрольованого підриву.

Загалом з початку 2017 року на Тернопільщині зареєстровано 159 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів. При цьому фахівцями-піротехніками піднято на поверхню землі 1003 боєприпаси часів минулих воєн, повідомляють в управлінні ДСНС.