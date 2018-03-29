В селі на Тернопільщині викопали людські рештки і гранату

29/03/2018 Розмір тексту:

В четвер, 28 березня до працівників Чортківського відділу поліції надійшло повідомлення від жителя району. Додзвонювач повідомив, що під час проведення земельних робот на території свого господарства, що в селі Сосулівка ним виявлено людські рештки.

Під час огляду місця події правоохоронці помітили й ручну гранату «РГ -42» часів Другої світової війни, яка знаходилась біля останок.

Небезпечну знахідки передано піротехнікам для подальшого знешкодження у безпечному місці, шляхом контрольованого підриву.

Людські рештки вилучили, які вподальшому буде направлено для проведення судово-медичної експертизи, повідомляють у поліції.