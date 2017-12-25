В селі багато поліції, всіх перевіряють: у ріці неподалік Тернополя знайшли труп чоловіка

25/12/2017 Розмір тексту:

Вчора у селі Баворів Тернопільського району знайшли труп чоловіка.

Як повідомляє “Погляд“, тіло знаходилося у річці.

За словами очевидця, загиблий був одягнутий в куртку “Нової пошти”. Мав при собі сумку з логотипом “Нової пошти”.

“Зараз в селі багато поліції, всіх перевіряють”, – розповів очевидець.