В селі багато поліції, всіх перевіряють: у ріці неподалік Тернополя знайшли труп чоловіка

25/12/2017 0
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Вчора у селі Баворів Тернопільського району знайшли труп чоловіка.

Як повідомляє “Погляд“, тіло знаходилося у річці.

За словами очевидця, загиблий був одягнутий в куртку “Нової пошти”. Мав при собі сумку з логотипом “Нової пошти”.

“Зараз в селі багато поліції, всіх перевіряють”, – розповів очевидець.

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