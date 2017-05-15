В Росії збирають кошти для будівництва храму УПЦ МП на Тернопільщині

15/05/2017 Розмір тексту:

Російський фонд «Начінаніє» закликає громадян Російської Федерації здавати гроші на будівництво храму Московського Патріархату в селі Коханівка Збаразького району.

Втрачаючи паству та храми на Тернопільщині, де з початку року лише у Збаразькому районі два села вирішили перейти до УПЦ Київського Патріархату, московські попи взялися за будівництво нових церков за фінансової підтримки країни-агресора.

Оскільки місцеві мешканці не хочуть ні московського храму у своєму селі, а ні фінансувати його будівництво, допомогти грошима взявся російський фонд «Начінаніє». Втім, поки що з 436 тисяч рублів, необхідних для завершення будівництва храму, зібрали аж 5 тисяч, себто десь 1 тисячу гривень. Якщо ж Росія все ж добудує храм, коханівчани не проти прийняти щедрий дарунок і перейти разом з культовою спорудою у Київський патріархат.

Раніше, «За Збручем» також повідомляв, що в селі Катеринівка Кременецького району фінансуванням будівництва храму Московського Патріархату опікується бізнесмен з Донеччини, котрого підозрюють у фінансуванні тероризму.