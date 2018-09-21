В рамках Днів Індії тернополянам покажуть індійське кіно

21/09/2018 Розмір тексту:

У ці вихідні, 22-23 вересня, на Тернопільщині вперше відбудуться «Дні Індії». Запрошуємо усіх охочих поринути в унікальну культуру однієї з найекзотичніших країн світу та більше довідатися про її звичаї і традиції.

Під час справжнього індійського свята відбудеться презентація книги «Індійська філософія крізь призму сучасної науки». Також заплановані виступ колективу індійського танцю «Амріта» та показ індійського кіно.

Початок о 12:30 год. у «Stone street cafе», що на вулиці Руській, 18 у Тернополі.

Нагадаємо, що Тернопільська область продовжує добрі традиції знайомства з оригінальними культурами світу та їхньою історичною спадщиною. До цього уже проводилися «Дні Японії», «Дні Бразилії», «Дні Ізраїлю».