В Почаївській лаврі з іноземців здирають по два долари, а російську окупацію називають “громадянською війною”

01/10/2018 Розмір тексту:

За вхід до Почаївської лаври з іноземних паломників збирають по 2 долари, росіян називають братами, а війну на cході України – громадянською.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав львів’янин Ігор Лильо.

«Вперше за останні кілька років я потрапив в Почаївську лавру. Їхати не хотів. Іноземні наполягли. Бабка на касі з квитками спробувала в присутності мого замовника пояснити мені, що в нас громадянська війна, рашка – братушки. Повний набір. Культурно поставив на місце. І головне. Вхідний квиток два долара з людини. Кожен автобус з іноземцями – 100 USD. В день мінімум 3 автобуси. Жодних фіскальних документів. За такі гроші вони будуть стріляти. Запам’ятайте цей пост».

Оскільки росіян у лаврі назвали «братами», то, вочевидь, вхід для них, як для своїх – безкоштовний.