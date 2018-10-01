В Почаївській лаврі з іноземців здирають по два долари, а російську окупацію називають “громадянською війною”
За вхід до Почаївської лаври з іноземних паломників збирають по 2 долари, росіян називають братами, а війну на cході України – громадянською.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав львів’янин Ігор Лильо.
«Вперше за останні кілька років я потрапив в Почаївську лавру. Їхати не хотів. Іноземні наполягли. Бабка на касі з квитками спробувала в присутності мого замовника пояснити мені, що в нас громадянська війна, рашка – братушки. Повний набір. Культурно поставив на місце. І головне. Вхідний квиток два долара з людини. Кожен автобус з іноземцями – 100 USD. В день мінімум 3 автобуси. Жодних фіскальних документів. За такі гроші вони будуть стріляти. Запам’ятайте цей пост».
Оскільки росіян у лаврі назвали «братами», то, вочевидь, вхід для них, як для своїх – безкоштовний.
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