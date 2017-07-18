В Почаївській Лаврі помоляться за російського царя

17/07/2017 Розмір тексту:

17 липня московська церква, в користуванні якої тимчасово перебуває Свято-Успенська Почаївська Лавра, відзначає свято в честь членів останньої російської царської сім’ї, котрих у Московському патріархаті чомусь вважають святими.

З нагоди свята на сайті Почаївської Лаври закликають своїх прихожан молитись за Росію до російської царської сім’ї та надіються на скоре відновлення Російської імперії з монархічним правлінням:

«…Наше слово и наша молитва прежде всего – к новомученикам и исповедникам Российским.

Как мы молимся им? Горе нам, если мы не видим этого шествия русских святых, и прежде всего – новомучеников Российских и царственных наших мучеников…

Кто любит по-настоящему Россию, тот не может не видеть, что Господь даровал ей нового ангела-хранителя – царя Николая Александровича. Царь принял страдания со всем православным народом – и теперь пребывает вместе с ним. Он отдал свою жизнь и жизнь своих чад за Православную Русь, и теперь имеет особое дерзновение ходатайствовать за нее пред Господом. Разве не достигла уже своего пика сатанинская программа по разложению России? Более чем когда-либо нуждается именно сейчас в молитвах царя-страстотерпца наша многострадальная Родина.

Прославление царственных страстотерпцев и всех новых мучеников и исповедников Российских должно быть актом покаяния всего православного народа, полным и подлинным нашим отделением от революции, длящейся не семьдесятлет, как принято говорить, а гораздо дольше – до сегодняшнего дня. Но без молитвы к новым святым канонизация их будет бесплодной, все разговоры о государственном устройстве на христианских основах, о спасении России, о восстановлении православной монархии будут бесплодными. Русь без вождя? Но только когда прославленный царь увидит, что печаль наша по Бозе, он сам приблизит нам Божия, а не человеческого избранника.

Пока нет у всех нас глубокого покаяния, что значит это прославление? Жертва царственных страстотерпцев за Россию не может без покаяния быть воспринята Россией…»

Проте це не перший випадок пропаганди російського православного монархізму в Почаївській Лаврі. Раніше «За Збручем» повідомляв, що в оздобленні одного з храмів Лаври в якості святих зображена російська царська сім’я, а один з монахів заявляв, що відновлення православної монархії є одним із найактуальніших питань у наш час.

Торік у Києві віряни УПЦ МП біля храму Софії Київської співали гімн «Боже царя храні».