В Почаєві пройшов хресний хід з іконами російської царської сім’ї

04/08/2017 Розмір тексту:

2 серпня в Почаєві віряни Московського Патріархату звершили традиційний хресний хід, приурочений святу Почаївської ікони Божої Матері.

Щорічний хресний хід прочани звершують на спомин про передачу у 1597 році поміщицею Ганною Гойською чудотворного образу Божої Матері Почаївському монастирю.

Проте, з опублікованих хрестоходцями світлин стає очевидно, що одурманені пропагандою московської церкви прихожани мало зважають на історію свята. Окремі з віруючих настільки перейнялись нещодавніми закликами Почаївської Лаври молитись до царської сім’ї за долю Росії, що прийшли на хресний хід з російськими імперськими іконами.

Втім, ікони з царською сім’єю є далеко не вершиною маразму «руського міра» в московській церкві. Раніше в мережі з’явились фото ікони вбитого ватажка терористів «Мотороли».