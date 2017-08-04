В Почаєві пройшов хресний хід з іконами російської царської сім’ї

04/08/2017 2
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2 серпня в Почаєві віряни Московського Патріархату звершили традиційний хресний хід, приурочений святу Почаївської ікони Божої Матері.

Щорічний хресний хід прочани звершують на спомин про передачу у 1597 році поміщицею Ганною Гойською чудотворного образу Божої Матері Почаївському монастирю.

Проте, з опублікованих хрестоходцями світлин стає очевидно, що одурманені пропагандою московської церкви прихожани мало зважають на історію свята. Окремі з віруючих настільки перейнялись нещодавніми закликами Почаївської Лаври молитись до царської сім’ї за долю Росії, що прийшли на хресний хід з російськими імперськими іконами.

Втім, ікони з царською сім’єю є далеко не вершиною маразму «руського міра» в московській церкві. Раніше в мережі з’явились фото ікони вбитого ватажка терористів «Мотороли».

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Коментарі (2)

Вася

04/08/2017

Ну і в чому новина? тому що хтось намалював терориста в вигляді ікони, до якої церква не має стосунку? чи від того що хтось взяв на хресний хід ікону царської сімії?

тернополянин

04/08/2017

а де ж барна і всі служби а вони на відкритях лєнточки ріжуть що йому вороги в нього все в шоколаді

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