В підвалі будинку знайшли труп чоловіка із передсмертною запискою
23/03/2018 0
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В підвалі будинку на вулиці Золотогірській, що в Тернополі, було знайдено тіло 50-ти річного чоловіка.
Загиблий вкоротив собі віку шляхом повішання, повідомляє Тернопільська липа.
Біля самогубці знайшли передсмерту записку.
Правоохоронці розслідують деталі та обставини трагедії.
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