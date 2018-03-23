В підвалі будинку знайшли труп чоловіка із передсмертною запискою

23/03/2018 0
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В підвалі будинку на вулиці Золотогірській, що в Тернополі, було знайдено тіло 50-ти річного чоловіка. 

Загиблий вкоротив собі віку шляхом повішання, повідомляє Тернопільська липа.

Біля самогубці знайшли передсмерту записку.

Правоохоронці розслідують деталі та обставини трагедії.

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