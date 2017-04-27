В Озерній знайшли п’ять артилерійських снарядів

27/04/2017 Розмір тексту:

У Тернопільській області виявлено 8 застарілих боєприпасів.

Як повідомили у ДСНС, 25 квітня о 14.30 на відкритій території поблизу х. Фурдія Литвинівської сільської ради Підгаєцького району місцевими жителями виявлено 2 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, а саме: АС-100 мм. – 1 од., АС-155 мм. – 1 од.

Цього ж дня на відкритій території поблизу с. Озерна Зборівського району, місцевими жителями виявлено 5 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, а саме: АС-105 мм. – 5 од.

А поблизу с. Мечищів Бережанського району, місцевими жителями виявлено 1 вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни, а саме: АС-76 мм. – 1 од.