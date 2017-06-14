В овочах, вирощених на Тернопільщині, виявили перевищений вміст нітратів

14/06/2017 Розмір тексту:

Свіжі овочі фрукти заполонили тернопільські ринки. Незважаючи на порівняно високі ціни, на продукцію є чималий попит, – розповідають продавці. Але дієтологи застерігають: у ранніх овочах часто перевищений вміст нітратів.

Дієтолог Світлана Наконечна радить перед тим, як купувати свіжі овочі і фрукти – запитувати у продавців документ, який підтверджує якість продукції.

«Як не дивно, дослідження показують, що вміст нітратів часто перевищений в овочах, які вирощені в нашому регіоні, аніж у тих, які привезені із-за кордону. Загальні правила щодо вживання свіжих овочів і фруктів – їх необхідно добре вимити, а краще деякий час потримати у воді. Таким чином вода забере деякі шкідливі речовини. Також варто пам’ятати, що масове вживання певних овочів і фруктів припустиме лише у сезон. До прикладу, сезон помідорів починається з липня, огірки достигають дещо раніше. І ще важливий момент, якщо продукція вирощена у нашому регіоні, це ще не означає, що вона відповідає всім нормам. Краще запитати про документи, які підтверджують якість. Бо саме в червні найбільше спостерігається отруєнь свіжими овочами і фруктами».

Жителям краю нагадують, що сезон свіжих овочів і фруктів наступає вкінці червня.

Софія Романська